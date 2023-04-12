Борец Бекбулатов оспорил санкции ВАДА и выступит на PWL 4

Чемпион Европы и чемпион Азии Ильяс Бекбулатов оспорил санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и проведет схватку на турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL) в Алматы против обладателя Кубка мира Разамбека Жамалова, сообщает пресс-служба турнира.

Бекбулатов был дисквалифицирован WADA в августе 2022 года. Он оспорил дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) и получил разрешение на участие в соревнованиях от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

33-летний представитель Узбекистана является победителем и призером чемпионата Европы, а также победителем чемпионата Азии.

24-летний Жамалов является чемпионом мира и Европы в возрасте до 23 лет, а также чемпионом России 2020 года.

Турнир PWL 4 пройдет в Алматы 26 апреля.