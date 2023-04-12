Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:49

Вице-президент АСА Бадаев — о переговорах с Аббасовым: «Это было подленько и неэтично»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему сорвались переговоры между лигой и командой Наримана Аббасова.

«Вы ведете с нами переговоры, заявляете о своей готовности их продолжать, мы предлагаем одну сумму, а вы хотите другую. Мы возвращаемся со вторым предложением через пять дней, а не через десять, как сказал Шахрияр Аббасов. Естественно, это требует времени. Помимо вас у лиги есть много бойцов, с которыми ACA ведет переговоры. После этого Шахрияр говорит: «Вам, конечно, спасибо, но мы уже приняли другое предложение, пока вы выходили на меня». Как это понимать? Разве это этично и правильно? Это было подленько, неправильно и неэтично», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

После турнира ACA 155 стало известно о том, что команда Аббасова подписала контракт с лигой Naiza.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-o-peregovorakh-s-abbasovym-eto-bylo-podlenko-nepravilno-i-neetichno-242812/
1
0
Читайте также
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавьер Мендес: «Хабиб сейчас крепкий 93-килограммовый парень. Он постоянно тренируется»

Борец Бекбулатов оспорил санкции ВАДА и выступит на PWL 4