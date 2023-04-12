Вице-президент АСА Бадаев — о переговорах с Аббасовым: «Это было подленько и неэтично»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему сорвались переговоры между лигой и командой Наримана Аббасова.

«Вы ведете с нами переговоры, заявляете о своей готовности их продолжать, мы предлагаем одну сумму, а вы хотите другую. Мы возвращаемся со вторым предложением через пять дней, а не через десять, как сказал Шахрияр Аббасов. Естественно, это требует времени. Помимо вас у лиги есть много бойцов, с которыми ACA ведет переговоры. После этого Шахрияр говорит: «Вам, конечно, спасибо, но мы уже приняли другое предложение, пока вы выходили на меня». Как это понимать? Разве это этично и правильно? Это было подленько, неправильно и неэтично», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

После турнира ACA 155 стало известно о том, что команда Аббасова подписала контракт с лигой Naiza.