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Сегодня, 08:45

Соперник Коди Гарбрандта получил травму. Бой на UFC 285 под вопросом

Давид Хачатрян
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Боец UFC Хулио Арсе (18-6) получил травму и выбыл из поединка с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Коди Гарбрандтом (12-5), сообщает Марсель Дорфф в Twitter.

Поединок должен был состояться 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. В настоящее время матчмейкеры ищут Гарбрандту нового соперника.

Гарбрандт идет на серии из двух поражений. В прошлом поединке он проиграл Кай Кара-Франсу (24-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

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