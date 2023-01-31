Соперник Коди Гарбрандта получил травму. Бой на UFC 285 под вопросом

Боец UFC Хулио Арсе (18-6) получил травму и выбыл из поединка с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Коди Гарбрандтом (12-5), сообщает Марсель Дорфф в Twitter.

Поединок должен был состояться 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. В настоящее время матчмейкеры ищут Гарбрандту нового соперника.

Гарбрандт идет на серии из двух поражений. В прошлом поединке он проиграл Кай Кара-Франсу (24-10) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.