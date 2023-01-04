Рамазан Исмаилов — о конфликте Даны Уайта с женой: «Дал чапалах, правильно сделал»

Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова (18-3), прокомментировал «СЭ» конфликт главы UFC Даны Уайта с женой.

«Это изначально неправильный поступок, — отметил Исмаилов. — Это [бывает] приводит чуть к более худшим последствиям, к смертельным исходам. Бывает из-за мелочей друг друга режут.

Конечно, женщин бить нельзя, но она прилюдно его ударила — он ей прилюдно ответил. Дал чапалах, правильно сделал. Прилюдно сделала — прилюдно получила. Пусть за своими руками следит, она женщина, должна вести себя так, как подобает женщине.

А женщин, конечно, бить нельзя, руку нельзя поднимать. В данном контексте, что мы видели, она его шлепнула, и он ей шлепнул, не бил. Чапалах дал ответно. Если бы он не ответил, я бы, наверное, его не понял бы. Но в общем женщин бить нельзя. Это наши матери, сестры, дочери, которых надо оберегать и защищать".

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.