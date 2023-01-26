Гилберт Бернс назвал желаемого соперника: «Победа над ним обеспечит мне бой за титул»

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (21-5) больше всего хочет провести поединок против Колби Ковингтона (17-3).

«Если бы я мог выбирать, то выбрал бы бой с Колби, — сказал Бернс TMZ. — Победа над ним обеспечит мне бой за титул. Я бы хотел стать тренером на The Ultimate Fighter и противостоять Колби. Сразу после боя с [Магни] я поговорил Даной и Хантером. Они сказали, что они проведут совещание и сообщат мне дальнейшие планы. Хотел бы я вновь подраться с Чимаевым? 100 процентов. Если меня спросят: «Ты хочешь этот бой?», я скажу: «Конечно!».

Бернс победил Нила Магни (27-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.