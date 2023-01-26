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26 января, 13:18

Сослан Асбаров бросил вызов Тимуру Слащинину и Гаджи «Автомату»

Давид Хачатрян
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Чемпион лиги Hardcore FC Сослан Асбаров опубликовал в соцсетях видеообращение к временному чемпиону Гаджи «Автомату» Новрузову и обладателю пояса чемпиона в супертяжелом весе Тимуру «Витязю» Слащинину.

«Ребята не определились, чей на самом деле этот пояс. Предлагаю вам решить этот вопрос между собой, или за вас сделаю это я. Жду обратной связи», — сказал Асбаров.

Наврузов проиграл Слащинину в боксерском поединке в конце декабря 2022-го. Бой продлился всю дистанцию и по ее итогам победа большинством судейских голосов досталась Слащинину.

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