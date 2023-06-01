Хавьер Мендес: «Чимаев станет чемпионом UFC в среднем весе»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что Хамзату Чимаеву (12-0) нужно перейти в средний вес, а не драться в полусреднем.

«У Хамзата больше шансов на победу в бою с Иззи [Исраэлем Адесаньей] и Алексом [Перейрой] в среднем весе, чем с Камару [Усманом], потому что у Камару есть борьба, — отметил Мендес в интервью Helen Yee Sports. — Камару — борец олимпийского уровня. Хамзат отличный борец, но ему предстоит подраться с парнем, у которого борьба не хуже, а может быть и лучше, чем у него. Я бы хотел посмотреть на этот бой.

Но в то же время я вижу в Хамзате будущего чемпиона в среднем весе. Я не вижу его чемпионом в полусреднем весе, потому что он слишком большой для этого веса. Он отличный боец, у него большое сердце и сумасшедшая энергия, но все дело в весогонке. Я вижу его скорее в среднем и даже в полутяжелом весе, чем в полусреднем. У него фантастическая борьба, он отличный боец, но ему тяжело гонять до полусреднего веса".

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.