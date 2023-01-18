Чемпион ACA: «Бойцы UFC переоценены. Они ничем не лучше, чем у нас»

Олег Борисов (25-6) заявил, что бойцы ACA ничем не хуже спортсменов из UFC. Также Борисов выразил надежду поучаствовать в грядущем Гран-при ACA.

«UFC переоценена многими зрителями в плане того, что это UFC, там такие бойцы... Да ничем они не лучше, чем у нас здесь, в ACA, — сказал Борисов «СЭ». — Они такие же. Смотришь, в спортивном паблике [написано]: выиграл у такого-то. Да у нас все победят этих бойцов. Поверьте, все, кто находится в топ-15 [ACA]. У нас каждый третий выиграет у этих бойцов. Неужели это не понятно? Это я так думаю.

Я просто уже все выводы свои сделал, мне все ясно. И сам я в UFC не попаду, потому что сложно, наверное, потому что у меня возраст. Я не переживаю, я всем переболел, и спортом переболел. У меня уже совсем другие мысли. Если я сейчас буду участвовать в Гран-при, дай бог, конечно... я настраиваюсь, правда у меня травмы. А так чувствую себя хорошо, но травма конечно — это такое дело... Пакость такая».

Борисов идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он победил Магомеда Бибулатова (19-3) единогласным решением судей и стал новым чемпионом. Бой состоялся 26 марта 2022-го на ACA 138 в Грозном.