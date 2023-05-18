Чемпион PFL в полутяжелом весе бросил вызов Нганну

31-летний австралиец Роб Уилкинсон (18-2), который выиграл Гран-при в 2022 году, заработав миллион долларов, обратился к недавно пополнившему ростер лиги экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (17-3) с предложением провести бой.

«Хочу подраться с тобой в следующем году, Франсис Нганну. Король против короля», — написал Уилкинсон в соцсетях.

Уилкинсон идет на серии из семи побед. В настоящее время он выступает в Гран-при 2023 года. В прошлом бою он победил Тьяго Сантоса (22-12) единогласным решением судей. Бой состоялся 1 апреля в Лас-Вегасе, США.

Нганну и PFL объявили о сотрудничестве 16 мая. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях.