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Сегодня, 11:34

Леон Эдвардс — бойцу UFC: «Заткнись, бомжара. Ты не получишь боя за титул»

Чемпион UFC в полусреднем весе Эдвардс жестко отверг предложение Мухаммада оспорить титул
Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) опроверг информацию, что он может встретиться с Белалом Мухаммадом (22-3) в следующем поединке.

«Я подписал контракт. Жду Леона», — написал Мухаммад в Twitter.

«Заткнись, бомжара. Ты не получишь боя за титул», — ответил Эдвардс.

Эдвардс следующий бой должен провести 18 марта на UFC 286 в Лондоне. Наиболее вероятный соперник — Камару Усман (20-2).

Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Леон Эдвардс
UFC
ММА
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