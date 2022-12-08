Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (20-3) опроверг информацию, что он может встретиться с Белалом Мухаммадом (22-3) в следующем поединке.

«Я подписал контракт. Жду Леона», — написал Мухаммад в Twitter.

«Заткнись, бомжара. Ты не получишь боя за титул», — ответил Эдвардс.

Эдвардс следующий бой должен провести 18 марта на UFC 286 в Лондоне. Наиболее вероятный соперник — Камару Усман (20-2).

Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.