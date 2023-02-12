Дмитрий Кудряшов заявил, что Артема Тарасова ждет нелегкий бой против Давида Хачатряна

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что Артема Тарасова ждет нелегкий бой против Давида Хачатряна.

«Артем — парень, для которого нет авторитета, дерется всегда и со всеми. Непредсказуемый товарищ, и бой будет интересным. Большая армия болельщиков с интересом смотрит», — сказал боксер РЕН ТВ.

Кудряшов подчеркнул, что Хачатрян понимает в кикбоксинге, поэтому Тарасову не стоит ждать легкого боя.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляции андеркадра будут доступны в группе РЕН ТВ в «ВК Видео».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.