0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

12 февраля, 23:46

Дмитрий Кудряшов заявил, что Артема Тарасова ждет нелегкий бой против Давида Хачатряна

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что Артема Тарасова ждет нелегкий бой против Давида Хачатряна.

«Артем — парень, для которого нет авторитета, дерется всегда и со всеми. Непредсказуемый товарищ, и бой будет интересным. Большая армия болельщиков с интересом смотрит», — сказал боксер РЕН ТВ.

Кудряшов подчеркнул, что Хачатрян понимает в кикбоксинге, поэтому Тарасову не стоит ждать легкого боя.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляции андеркадра будут доступны в группе РЕН ТВ в «ВК Видео».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1074981-kudriashov-predrek-tarasovu-nelegkii-boi-protiv-khachatariana
Артем Тарасов
Дмитрий Кудряшов (бокс)
0
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кудряшов считает, что Гаджи Автомат победит Родригеса