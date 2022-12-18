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Сегодня, 10:39

Джаред Каннонье хочет подраться с Алексом Перейрой или Исраэлем Адесаньей

Давид Хачатрян
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Топовый средневес UFC Джаред Каннонье (16-6) после победы над Шоном Стриклэндом (25-5) заявил, что хочет как можно быстрее получить бой за титул чемпиона.

«Я хотел бы получить еще один титульный шанс. Чем раньше, тем лучше, — сказал Каннонье на пресс-конференции UFC. — На данный момент я занимаю третье место в рейтинге. Я только что победил парня с шестого места в рейтинге.

Думаю, что бой Уиттакера и Косты запланирован на следующий год. У Адесаньи нет боя, UFC все еще не назначили ему матч-реванш. Поэтому я нацелен на того, кто выше меня, победа над которым приведет меня к бою за титул".

Каннонье победил Стриклэнда раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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