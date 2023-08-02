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Сегодня, 09:59

Джастин Гейджи рассказал о звонке Трампа: «Он сказал, что гордится мной»

Давид Хачатрян
Дональд Трамп.
Фото AFP
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) рассказал, что после победы над Дастином Порье (29-8) на UFC 291 ему позвонил бывший президент США Дональд Трамп.

«Мне позвонил Трамп, это было потрясающе. Он любит драки, мужик. Ему это нравится. Да, он позвонил мне и сказал, что я хорошо выступил, что он гордится мной, что это было впечатляющее шоу, — сказал Гейджи в интервью TMZ Sports. — Если я когда-нибудь буду в Нью-Йорке или Флориде, позвоню ему и, надеюсь, мы сможем сыграть в гольф».

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Джастин Гейджи
Дональд Трамп
UFC
0
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