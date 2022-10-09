Джейк Пол рассказал, почему он хочет драться с Диасом

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) признался, что пока он не может организовать бой с Нейтом Диасом (21-13) из-за его контракта с UFC.

«Я был бы удивлен, будь Нейт реально свободным агентом, — сказал Пол в интервью MMA Junkie. — У Даны есть скрытый пункт в контракте, не позволяющий бойцам выступать в других организациях. Но если Нейт сможет стать свободным агентом, то мы бы закатили классный бой. Я не оглядываюсь за спину Андерсону Сильве, но между мной и Нейтом были разногласия.

Он — громкое имя. Люди говорят: «Ты дерешься с пенсионерами ММА». Андерсон не завершал карьеру, а Диас ушел из UFC победителем, и он один из самых крутых парней на планете. Вот почему этот бой мне так интересен. Надеюсь, я справлюсь с Андерсоном, а Диас сможет расторгнуть контракт с UFC".

Пол подерется с Андерсоном Сильвой 29 октября на Gila River Arena в Глендейле, США.

Диас победил Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Это был его последний бой по контракту.