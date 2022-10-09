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Сегодня, 12:36

Шон О'Мэлли: «Я буду доминировать над Яном»

Шон О'Мэлли заявил, что будет доминировать над Петром Яном
Давид Хачатрян

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) собирается стать главным претендентом на пояс чемпиона после победы над Петром Яном (16-3).

«Я планирую всех удивить. Вы увидите, насколько я хорош, — сказал О'Мэлли в интервью Sports Illustrated. — Это будет мой прорывной бой против парня, которого все считают самым опасным бойцом дивизиона. Я не перестаю слышать о том, что Петр медленно начинает. Я не особо переживаю о том, в каком темпе он начнет бой. Если он хочет его взвинтить, то он рискует быть нокаутированным. Я буду доминировать над ним.

Если я побью Петра, на меня будут смотреть как на главного претендента. Я прошел самый дисциплинированный лагерь в карьере, я все делаю правильно, я буду готов. Мои волосы будут яркими. Это будет чертовски круто. Не могу дождаться. Пришло время «Сахарку» выйти на новый уровень".

О'Мэлли и Ян подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Петр Ян
ММА
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