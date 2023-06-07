Джо Джойс дал прогноз на бой Уайлдера и Джошуа

Британский супертяжеловес Джо Джойс (15-1) считает, что в потенциальном поединке между бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) и экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2) победит американец.

«Я думаю, что Уайлдер победит Джошуа, потому что он просто должен донести один из ударов справа. Если он сможет попасть, то все закончится. Но, опять же, у Джошуа есть боксерские навыки. Я полагаю, что он может ударить, если будет в форме», — сказал Джойс ChatterBox.

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.