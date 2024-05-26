«Даллас» обыграл «Эдмонтон» и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

«Даллас» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1.

В составе «Старз» отличились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделл, забивший в пустые ворота. У «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Браун.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 28 мая и начнется в 3:30 мск.

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«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Бенн — 4 (Джонстон, Хейсканен), 3:39 — 1:0. Браун — 1 (Сиси, Фогеле), 4:23 — 1:1. Марчмент — 2 (Сутер, Стил), 43:41 — 2:1. Линделл — 2 (п.в., Бенн, Джонстон), 57:57 — 3:1.

Вратари: Эттингер — Скиннер (57:49 — 57:57, 58:20 — 59:12, 59:19).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (4+11+10) — 29 (16+8+5).

Наши: Дадонов (13.19/2/-1) — -.

26 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-1.