Джулианна Пенья: «Если я окажусь с Нуньес на улице, она умрет»

Бывшая чемпионка в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-5) считает, что чемпионка легчайшего дивизиона Аманда Нуньес (23-5) испугалась с ней драться и поэтому завершила карьеру.

«Насколько я понимаю, у меня все еще есть преимущество над ней, — сказала Пенья в эфире The MMA Hour. — Она не финишировала меня [в матче-реванше]. Я буквально наступала на нее все время. У меня просто закончилось время. Когда она должна была стать величайшей всех времен, она сдалась. Она просила помощи, чтобы выбраться из этой ситуации.

Досрочная победа лучше, чем победа судейским решением. Она не смогла меня финишировать. У меня не будет гештальта, потому что я ее победила. Если мы окажемся на улице, она умрет. Она уже умерла».

Также Пенья рассказала, почему считает себя величайшей в истории.

«Величайшая женщина-боец всех времен, по моему мнению, это я. Хотите знать почему? Потому что я не боец, я воин», — резюмировала Пенья.

Пенья и Нуньес дрались дважды. В первом бою Пенья победила сабмишном во втором раунде, а во втором бою Нуньес одержала победу единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-43).