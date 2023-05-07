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Сегодня, 13:25

Экс-чемпион Glory Вахитов считает, что зарубежные лиги ММА больше уделяют внимание поединкам в стойке

Руслан Минаев
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Экс-чемпион Glory по кикбоксингу и многократный чемпион мира по муай-тай Артем Вахитов сравнил российские и зарубежные организации.

«Конечно, надо параллельно тренироваться и параллельно выступать, и набираться опыта. Думаю, боев пять будет достаточно, я буду чувствовать себя более-менее уверенно и дальше развиваться в этом направлении. Мне нравятся зарубежные организации UFC, Bellator, PFL, ONE тем, что там больше работы в стойке, чем борьбы. В России в ACA, RCC, Fight Nights ребята могут бороться не только целый раунд, но и всю дистанцию боя. Я понимаю, что и зрителям это неинтересно, и мне как спортсмену-кикбоксеру это тоже неинтересно. Я предпочитаю боксировать в стойке. В UFC даже чемпионы по греко-римской и вольной борьбе работают в стойке. Если ты хочешь, зрелища, популярности и зарабатывать хорошие деньги, дерись в стойке. Зрителям нужно зрелище», — цитирует Вахитова MMA.Metaratings.ru.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhitov-khochesh-zrelisha-deneg-i-populyarnosti-deris-v-stoike-249117/
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