Джон Джонс — о бое с Сирилом Ганом: «Я не проиграю такому парню»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) заявил, что он ни за что не проиграет парню, который не готов строить свое наследие в MMA.

«Если мое имя будет иметь значение и через 50 лет, то это значит, что я все сделал правильно. Вот почему я хочу взять титул в тяжелом весе. Я бы мог просто уйти со своими титулами, уплыть в закат. Я не намерен терять свое наследие из-за парня, который просто пришел в лигу. Вот так я его оцениваю. Он просто здесь выступает. Его слова дали мне понять, что он не верит, что задержится в UFC. Я не проиграю такому парню», — сказал Джонс UFC Embedded.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

