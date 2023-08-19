Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России

Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России.

«Федор подал заявление об отставке. Он снял с себя полномочия. Я стал исполняющим обязанности», — приводит ТАСС слова вице-президента организации Андрея Терентьева.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года он покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.