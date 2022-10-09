Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:00

Федор Емельяненко впервые прокомментировал поражение брата от Дацика

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Легендарный российский боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал поражение своего младшего брата Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика.

Боксерский бой между Емельяненко и Дациком состоялся 24 сентября на турнире Hardcore Boxing, Александр проиграл нокаутом уже на 13-й секунде поединка.

— С какими эмоциями смотрели непродолжительный бой между вашим братом Александром и Вячеславом Дациком?

— О финале этого поединка я узнал утром в новостях. Узнал исход, мне стало удивительно, как такое произошло, и затем посмотрел [бой] в записи. Какие могут быть эмоции... Негативные только.

— Стоит ли Александру и дальше проводить бои? Что бы ему посоветовали? У него в начале ноября должен быть бой с главой промоушена Arena Сергеем Еркаевым.

— Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях.

— Визуально он в хорошей форме. Стал похож на бойца.

— Я вижу немножко другое. Вы же понимаете, что внешний вид — этого недостаточно, чтобы побеждать.

Федор Емельяненко. Федор Емельяненко: «Проходимцы в Союзе ММА? Если кто-то и остался, то со временем сам отколется»
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Федор Емельяненко
ММА
1
1
Читайте также
Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия
Поляки устроили гонения на «российский вид спорта». На Европейских играх не будет художественной гимнастики
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гилберт Бернс дал прогноз на бой Эдвардса и Усмана

Тренер Чимаева: «Хамзат останется в полусреднем весе»