Франсис Нганну: «Сейчас я вешу 124 кг. Не знаю, откуда Уайт взял информацию о 136 кг»

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну рассказал на шоу The MMA Hour о своей текущей форме.

— С точки зрения здоровья, вы могли бы подраться 4 марта? Как ваше колено?

— Колено хорошо. Два последних месяца я уже работаю в зале, колено чувствует себя все лучше и лучше, я борюсь, я провожу спарринги, я бью ногами, делаю с моим коленом все, что угодно. Оно почти [восстановилось] на 100 процентов. Я дрался, когда у меня не было двух связок в этом колене. А сейчас уже 4 месяца прошло с разговора с доктором, когда он сказал, что связки на месте, в порядке, и мне просто нужно восстановление. 4 марта не было бы проблемой.

— Дана сказал, что вы весите больше 300 фунтов (136 кг)

— Я не знаю, откуда он взял эту информацию. После турнира в Madison Square Garden (12 ноября) я уже тренировался на полную. Я никогда не весил 300 фунтов, даже на своем максимуме. Сейчас я вешу 275-277 фунтов (124-125 кг), что даже меньше того, с чем я обычно начинаю кэмп. Я много тренируюсь, работаю над кардио.

Нганну провел последний бой в январе 2022-го, победив единогласным решением Сирила Гана на UFC 270. 15 января президент UFC Дана Уайт заявил, что промоушен не смог договориться с Нганну о новом контракте, и боец уволен.