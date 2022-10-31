Гаджиев о критике со стороны Карелина: «С какого перепугу, не зная меня лично, мне ставят такую оценку?»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона Александра Карелина.

«Хочу задать ему вопрос. С какого перепугу, не зная меня лично, мне ставят такую оценку? В мире, котором я живу, не принято давать подобные оценки людям, которых не знаешь лично и не осведомлен об их деятельности. Поэтому Сан Санычу сначала следовало либо узнать меня лично, либо узнать о том, чем я действительно занимаюсь, прежде чем отпускать нелицеприятные оценки. Он, безусловно, выдающийся спортсмен. Но вопрос: а что он сам в этой жизни сделал удивительного кроме своих побед на Олимпиаде?» — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее Карелин назвал Гаджиева «спекулянтом, который собирает сливки с того, чего не создавал».