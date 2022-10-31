Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 01:30

Артем Левин рассказал о халатной подготовке Шона Стриклэнда к бою с Алексом Перейрой

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Новости

Бывший чемпион Glory, чемпион мира по муай-тай Артем Левин в интервью «СЭ» рассказал о работе со средневесом UFC Шоном Стриклэндом в пору, когда тот готовился к бою против Алекса Перейры.

— Перейра еще любит с тренировок выкладывать всякий трэш. На этих видео он очень много пропускает, и это может вводить в заблуждение, не надо думать, что он так много пропускает в самом бою. Даже тот же Шон Стриклэнд показывал мне эти вырезки с тренировок: «Смотри, сколько он пропускает. Я так не буду работать».

— В чем Стриклэнд ошибся с Перейрой, почему попал под его коронный левый хук?

— Он боец, который был уверен в своем шолдер-ролле. Приезжал ко мне на спарринги, я ему говорил: «Спарринги спаррингами, это одно, а бои другое. Давай я тебе буду копировать Перейру, ты же не просто приехал поспарринговаться, ты приехал готовиться на Перейру. Тебе нужны отработки. Давай я тебе покидаю, что делает Перейра, попробуешь защиту со своим шолдер-роллом, чтобы ты привыкал, чтобы глаза привыкали к тому, как начинается атака». А он такой: «Нет, просто будь собой».

Ну мне без разницы, я могу побыть собой, плати мне мои деньги, мне так еще легче (смеется). Он такой боец, есть такие «Портосы»: «Я дерусь, потому что я дерусь». У него 90% тренировочного процесса — это спарринги. Они учатся только в спарринге, но ведь каждый спарринг-партнер — другой. Мой стиль отличается от Перейры, поэтому он не нарабатывал видение конкретно от Перейры, он учился меня видеть, но не Перейру. Я же не накидывал те комбинации, раз он не просил. Я видел, что ему это не надо было. И есть такие же борцы, которые конкретные drills не нарабатывают, а просто вольно работают, но это ведь не то. Профессионал — это тот, кто нарабатывает конкретный скилл под конкретного соперника, и это должно быть отточено до автоматизма.

2 июля Стриклэнд проиграл Перейре нокаутом в 1-м раунде на UFC 276 в Лас-Вегасе.

UFC
0
Читайте также
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
В НАТО призвали Россию вернуться к зерновой сделке
Первым заметивший дрон в Севастополе матрос представлен к госнаграде
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Артем Левин: «Оливейра так и не приобрел в стойке тайминг. Все делает невовремя»