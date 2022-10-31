Артем Левин рассказал о халатной подготовке Шона Стриклэнда к бою с Алексом Перейрой

Бывший чемпион Glory, чемпион мира по муай-тай Артем Левин в интервью «СЭ» рассказал о работе со средневесом UFC Шоном Стриклэндом в пору, когда тот готовился к бою против Алекса Перейры.

— Перейра еще любит с тренировок выкладывать всякий трэш. На этих видео он очень много пропускает, и это может вводить в заблуждение, не надо думать, что он так много пропускает в самом бою. Даже тот же Шон Стриклэнд показывал мне эти вырезки с тренировок: «Смотри, сколько он пропускает. Я так не буду работать».

— В чем Стриклэнд ошибся с Перейрой, почему попал под его коронный левый хук?

— Он боец, который был уверен в своем шолдер-ролле. Приезжал ко мне на спарринги, я ему говорил: «Спарринги спаррингами, это одно, а бои другое. Давай я тебе буду копировать Перейру, ты же не просто приехал поспарринговаться, ты приехал готовиться на Перейру. Тебе нужны отработки. Давай я тебе покидаю, что делает Перейра, попробуешь защиту со своим шолдер-роллом, чтобы ты привыкал, чтобы глаза привыкали к тому, как начинается атака». А он такой: «Нет, просто будь собой».

Ну мне без разницы, я могу побыть собой, плати мне мои деньги, мне так еще легче (смеется). Он такой боец, есть такие «Портосы»: «Я дерусь, потому что я дерусь». У него 90% тренировочного процесса — это спарринги. Они учатся только в спарринге, но ведь каждый спарринг-партнер — другой. Мой стиль отличается от Перейры, поэтому он не нарабатывал видение конкретно от Перейры, он учился меня видеть, но не Перейру. Я же не накидывал те комбинации, раз он не просил. Я видел, что ему это не надо было. И есть такие же борцы, которые конкретные drills не нарабатывают, а просто вольно работают, но это ведь не то. Профессионал — это тот, кто нарабатывает конкретный скилл под конкретного соперника, и это должно быть отточено до автоматизма.

2 июля Стриклэнд проиграл Перейре нокаутом в 1-м раунде на UFC 276 в Лас-Вегасе.