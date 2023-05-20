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Сегодня, 06:25

Хабибуллин: «Cекрет успеха Волкановски в американском футболе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион Fight Nights и дебютант лиги АСА Глеб Хабибуллин рассказал, в чем секрет успеха чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски.

«Cекрет успеха Волкановски в американском футболе. Если он и вправду весил под 100 кг, то у него очень большой запас прочности. Это позволяет ему не уставать и показывать яркие бои. Он, кстати, такой же по габаритам, как я. Функционалка у него очень сильная. Также играет роль статус UFC. Если ты лучший там, то значит лучший и в мире», — цитирует MMA.Metaratings.ru Хабибуллина.

8 июля Волкановски подерется с мексиканцем Яиром Родригесом в главном бою турнира UFC 290 в Лас-Вегасе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khabibullin-sekret-uspekha-volkanovski-v-amerikanskom-futbole-252410/
Александр Волкановски
ММА
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