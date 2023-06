Хорхе Масвидаль назвал свой самый большой гонорар в UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-17) рассказал, что за бой он получил около пяти миллионов долларов.

«Самый большой гонорар? Я бы сказал, что это было около пяти миллионов долларов. За 25 минут. UFC заботится о нас. Если с нами что-то случится после боя или во время подготовки к нему, то о нас хорошо позаботятся. Да, страховки и бесплатного стоматолога у нас нет, но во всем, что связано с тренировками, нам помогут», — сказал Масвидаль в подкасте It Needed to Be Said.

Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу (22-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США. После боя он завершил карьеру.