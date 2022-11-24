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24 ноября, 09:57

Прохазка об отказе от пояса чемпиона UFC: «Я вернусь и заберу его назад, кто бы ни был его обладателем»

Иржи Прохазка прокомментировал отказ от пояса чемпиона UFC
Руслан Минаев
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка прокомментировал снятие с поединка против Гловера Тейшейры и отказ от пояса.

«К моему большому разочарованию, я вынужден объявить, что не буду защищать мой пояс на UFC 282. Я получил травму, когда готовился в Лас-Вегасе к защите титула UFC в полутяжелом дивизионе.

Я повредил плечо и теперь мне требуется операция, из-за чего я буду вынужден отказаться от выступлений как минимум на шесть месяцев.

Получив эту информацию, я посоветовался с руководством лиги и принял решение, что на время восстановления я освобожу место чемпиона в полутяжелом дивизионе. Я пойду за этим поясом вновь, когда на это дадут добро врачи.

Я вернусь и заберу этот пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем. Я приношу извинения перед своими фанатами, друзьями, семьей и всеми, кто купил билеты и планировал приехать в Лас-Вегас, чтобы поддержать меня. Отдельные извинения — перед Гловером Тейшейрой. Победим!» — написал Прохазка на своей странице в соцсети.

По информации ESPN, Прохазка выбыл из-за тяжелой ортопедической травмы, восстановление может занять до года. Отмечается, что освободить пояс было решением чеха из уважения к другим претендентам.

Как сообщает Yahoo! Sports, Гловер Тейшейра отказался от боя с другим претендентом, поэтому поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича возглавит турнир UFC 282 и станет титульным.

Турнир запланирован на 10 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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Прохазка травмировался и освободил пояс, бой Анкалаева будет титульным

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