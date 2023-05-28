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Сегодня, 16:00

Исмаилов не увидел, чтобы рефери запрещал Олейнику бороться с Томпсоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов признался, что был удивлен поражением Алексея Олейника от Оли Томпсона.

«Никто не ожидал такого от соперника Олейника. Я даже не знал, кто такой этот Томпсон. Он и в стойку запускает, голова поднята. Думал, что Олейник может зацепить. Алексей до последнего удара лучше выглядел. Олейник сам бил, наносил удары и вел поединок. Никто от пропущенного удара не застрахован. Может, плохо готовился, но даже в этом состоянии он был лучше. Я не увидел, чтобы рефери запрещал Алексею бороться. Олейник пытался, но не мог бороться, не получилось ловить. Был только один момент у сетки, когда у Алексея не получился перевод», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Бой между Олейником и Томпсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», организованном промоутером Владимиром Хрюновым, завершился победой британского бойца нокаутом в первом раунде. Противостояние Олейника и Томпсона проходило по специфическим правилам — три раунда по три минуты.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ismailov-ne-uvidel-chtoby-referi-zapreshal-oleiniku-borotsya-s-tompsonom-254560/
Алексей Олейник
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