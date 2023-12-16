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16 декабря, 23:42

Исмаилов — о победе Шлеменко: «Саша раздербанил Илича, но остановка была ранней»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал победу Александра Шлеменко над Александром Иличем.

«Впечатлил ли Шлеменко? У Илича нет борьбы. Ну напал он на Илича, ну раздербанил его... Был хорош, да. Но это же первый раунд, один раунд. Я считаю, остановка была ранней. Если про остановку Шлеменко, я с сомнениями говорил, что рановато, то тут без сомнений говорю, что рановато. Ну, рано было. Он [Илич] перекрылся, голова не отлетала, он сразу встал. Зачем останавливать? Если он лежит, а ему по рукам бьют, четко по защите, то дайте продолжить ему. Может быть, он эти несколько ударов хотел переждать и продолжить. Шлеменко его переехал — бесспорно. Но остановка была ранней», — сказал Исмаилов «СЭ».

Шлеменко техническим нокаутом в первом раунде выиграл у Илича. Бойцы возглавили турнир RCC 17, который проходил 15 декабря в Екатеринбурге.

В декабре прошлого года Исмаилов единогласным решением судей победил Шлеменко.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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