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Сегодня, 22:08

Исмаилов — Гаджиеву: «Постараюсь выиграть у Минеева по боксу, а потом позлорадствовать»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на заявление Камила Гаджиева.

Ранее президент AMC Fight Nights не дал шансов Исмаилову на победу в поединке по боксу против Владимира Минеева.

«Камил не дает мне шансов? Приятно будет на него посмотреть, когда я выиграю, — сказал Исмаилов «СЭ». — Приятно же бывает, когда подходишь и говоришь: «Сейчас что скажешь?». В принципе, ну он как раздражитель выступает. Я-то понимаю, что он делает, но многие мои близкие не понимают. Для них он серьезный раздражитель. Он прям всех бесит. Знаете, стабильной — залог успеха. Это его амплуа. Он всегда в этом режиме двигается, своим традициям не изменяет. Так что постараемся чуть-чуть позлорадствовать над его прогнозами. Постараемся выиграть, а потом позлорадствовать — по-доброму».

Бой Исмаилов — Минеев по боксу может состояться в мае-июня следующего года.

В их последнем поединке по правилам ММА победу техническим нокаутом одержал Минеев.

Бокс
Владимир Минеев
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
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Исмаилов: «Бой с Минеевым по боксу состоится в мае-июне»