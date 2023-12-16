Исмаилов — Гаджиеву: «Постараюсь выиграть у Минеева по боксу, а потом позлорадствовать»

Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на заявление Камила Гаджиева.

Ранее президент AMC Fight Nights не дал шансов Исмаилову на победу в поединке по боксу против Владимира Минеева.

«Камил не дает мне шансов? Приятно будет на него посмотреть, когда я выиграю, — сказал Исмаилов «СЭ». — Приятно же бывает, когда подходишь и говоришь: «Сейчас что скажешь?». В принципе, ну он как раздражитель выступает. Я-то понимаю, что он делает, но многие мои близкие не понимают. Для них он серьезный раздражитель. Он прям всех бесит. Знаете, стабильной — залог успеха. Это его амплуа. Он всегда в этом режиме двигается, своим традициям не изменяет. Так что постараемся чуть-чуть позлорадствовать над его прогнозами. Постараемся выиграть, а потом позлорадствовать — по-доброму».

Бой Исмаилов — Минеев по боксу может состояться в мае-июня следующего года.

В их последнем поединке по правилам ММА победу техническим нокаутом одержал Минеев.