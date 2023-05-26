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ММА

26 мая, 23:55

Иван Емельяненко в дебютном бою победил Леденева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Емельяненко (Россия) и Алексей Леденев (Россия) на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Иван Емельяненко единогласным решением судей победил в бою с Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Этот бой стал дебютным для младшего брата Федора и Александра Емельяненко в смешанных единоборствах. В первом раунде Леденев оказался на полу, но сумел подняться и продолжить поединок.

Прямая видеотрансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в прямом эфире будет доступна на канале РЕН ТВ. Начало — в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию вечера единоборств.

Иван Емельяненко
ММА
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