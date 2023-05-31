Кормье рассказал, как Веласкес отключил его во время тренировки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) признался, что однажды экс-чемпион в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) на тренировке провел ему удушающий, и он отключился.

«Ты всегда должен помнить о своем здоровье, когда тебе делают удушающий, — сказал Корьме на шоу DC and RC. — Если тебя задушат, то все может обернуться гораздо хуже, нежели если ты постучишь. Но вот что я вам скажу: если тебя задушили, ты просыпаешься и чувствуешь себя так, будто очень долго и крепко спал, несмотря на то, что был в отключке всего несколько секунд. Ощущение такое, будто это был самый долгий и крепкий сон за всю твою жизнь.

Однажды Кейн [Веласкес] меня задушил. Это безумие! Я проснулся и спрашиваю его: «Ты че творишь?» а он мне: «Бро, ты вырубился», а я такой: «Я чувствую себя так, будто хорошо отдохнул».

Кормье завершил карьеру в 2020-м после поражения Стипе Миочичу (20-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 15 августа на UFC 252.