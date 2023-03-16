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ММА

16 марта, 08:47

Марлон Мораес дал прогноз на бой Стерлинга и Сехудо

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Марлон Мораес, который нанес действующему чемпиону в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу (22-3) поражение, уверен в победе американца над Генри Сехудо (16-2).

«Это интригующий бой. Они оба крутые парни. Две легенды, на мой взгляд, — сказал Мораес MMA News. — Я думаю, что Стерлинг не получает заслуженных похвал. На мой взгляд, сейчас он один из лучших бойцов в мире. Он не лучший ударник, но он находит способ побеждать ударников. Он находит способ благодаря своему росту, чувству дистанции и ударам.
Для Генри это будет сложный бой. Стерлинг — большой парень, высокий. Его борьба так же хороша, как и у Генри. Его грэпплинг лучше, чем у Генри. В плане ударки я не думаю, что он сможет потрясти Стерлинга. А если и сможет, то я думаю, что Стерлинг включит борьбу. Думаю, Стерлинг победит».

Стерлинг и Сехудо подерутся 6 мая на UFC 288. Турнир пройдет в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

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