0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:24

Бенсон Хендерсон рассказал, почему перестал драться с зубочисткой в зубах

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон (30-12) известен тем, что часто выходил на бой с зубочисткой в зубах. В эфире The MMA Hour Хендерсон признался, что перестал брать с собой на бои зубочистку, потому что его трехлетний сын начал за ним повторять.

«Во время многих боев у меня была зубочистка. Это была просто плохая привычка. Я буквально брал ее с собой на обед, ужин и завтрак. Знаете, в ресторане есть зубочистки. Я брал ее с собой и тренировался. Мне было все равно.
После того как я увидел, как мой первый ребенок бегает с зубочисткой во рту, мне пришлось избавиться от этой вредной привычки, потому что ребенок всегда за мной повторяет».

Хендерсон заявил, что ни разу не получал травм во время боя из-за зубочистки, однако рассказал, как однажды ее проглотил.

«Я никогда не получал травм, — подчеркнул боец. — Но однажды, когда я закончил колледж и вернулся домой, чтобы повидаться с мамой, я решил ее напугать, когда она спускалась по лестнице. У меня была зубочистка во рту. Я напугал ее и случайно проглотил зубочистку».

Хендерсон завершил карьеру бойца после поражения Усману Нурмагомедову (17-0) на Bellator 292. Турнир состоялся 10 марта в Сан-Хосе, США.

0
Читайте также
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нганну хочет подраться с Деонтеем Уайлдером в Африке

Марлон Мораес дал прогноз на бой Стерлинга и Сехудо