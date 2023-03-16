Бенсон Хендерсон рассказал, почему перестал драться с зубочисткой в зубах

Экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон (30-12) известен тем, что часто выходил на бой с зубочисткой в зубах. В эфире The MMA Hour Хендерсон признался, что перестал брать с собой на бои зубочистку, потому что его трехлетний сын начал за ним повторять.

«Во время многих боев у меня была зубочистка. Это была просто плохая привычка. Я буквально брал ее с собой на обед, ужин и завтрак. Знаете, в ресторане есть зубочистки. Я брал ее с собой и тренировался. Мне было все равно.

После того как я увидел, как мой первый ребенок бегает с зубочисткой во рту, мне пришлось избавиться от этой вредной привычки, потому что ребенок всегда за мной повторяет».

Хендерсон заявил, что ни разу не получал травм во время боя из-за зубочистки, однако рассказал, как однажды ее проглотил.

«Я никогда не получал травм, — подчеркнул боец. — Но однажды, когда я закончил колледж и вернулся домой, чтобы повидаться с мамой, я решил ее напугать, когда она спускалась по лестнице. У меня была зубочистка во рту. Я напугал ее и случайно проглотил зубочистку».

Хендерсон завершил карьеру бойца после поражения Усману Нурмагомедову (17-0) на Bellator 292. Турнир состоялся 10 марта в Сан-Хосе, США.