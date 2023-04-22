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Сегодня, 12:43

Менеджер Билостенного заявил, что рефери проделал максимально некомпетентную работу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Скаредин, руководитель клуба «Рать» и менеджер бойца Bellator Сергея Билостенного выразил недовольство работой рефери Криса Веста, который обсуживал поединок россиянина с американцем Тайреллом Форчуном.

«Работу рефери могу охарактеризовать как плохую и максимально некомпетентную, если судить о сложившейся практике разбора подобных ситуаций. Обычно, когда спортсмен наносит удары в некую нелегальную зону, рефери подает голосовые команды. Иногда даже рукой рефери обозначает зону, не останавливая бой. Этого мы не увидели. Остановка с последующей дисквалификацией — ужасное судейское решение. Я абсолютно точно видел несколько ударов в запрещенную зону. Не хочу оправдывать Сергея. Суть в том, что это частая история, из подобного положения трудно не задеть эту зону. Здесь уровень профессионализма рефери играет ключевую роль, потому что бойцы находятся на адреналине и им сложно сориентироваться в доли секунд. У Билостенного абсолютно точно были запрещенные удары. Вопрос не в том были или не были. Вопрос в том, как судейство было организовано. Почему рефери не остановил встречу после первого же нелегитимного удара? Он даже мог снять балл», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Он также заявил, что можно попробовать подать апелляцию в атлетическую комиссию.

«Перспективу такого действия я расцениваю как незначительную. Вряд ли это принесет нам результат. Максимум бой будет признан несостоявшимся. Мы изучаем ситуацию и попробуем что-то сделать. Но у меня нет оптимистической оценки этой перспективы», — добавил Скаредин.

Бой между Билостенным и Форчуном был остановлен в первом раунде из-за многочисленных ударов россиянина по затылку соперника. Примечательно, что рефери Крис Вест не сделал ни одного замечания Сергею по ходу поединку, а сразу остановил встречу. В результате Билостенный проиграл из-за дисквалификации.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-bilostennogo-referi-prodelal-maksimalno-nekompetentnuyu-rabotu-245267/
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