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Сегодня, 18:12

Менеджер Виталий Тарасов рассказал, почему Исмаилов стал популярным

Алина Савинова
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Менеджер Виталий Тарасов назвал причины популярности российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.

«Я недавно видел его на пресс-конференции перед турниром РЕН ТВ. Он начинает общаться с камерой, подключается кто-то еще, он уже шутит с ним. Просто человек обладает коммуникабельностью, харизмой и умеет говорить. В нем есть душевная простота и доброта. Второй момент — он боец высокого уровня. Не будь он таким, то не выстрелил бы. Мага долго говорил, что он сильнее Минеева, и в итоге они провели два боя, которые по факту подогрел и продал Исмаилов. До этого были бои со Штырковым, Василевским. Его спортивные навыки тянули на UFC. Он мог навести там шороху», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасова.

7 марта в Екатеринбурге Исмаилов проведет бой с Иваном Штырковым по правилам бокса в рамках турнира RCC Boxing.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/menedzher-vitalij-tarasov-ob-yasnil-pochemu-magomed-ismailov-stal-populyarny-m/
Магомед Исмаилов
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