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Сегодня, 22:55

Минков заявил, что Павлович избавился от своего главного недостатка — неуверенности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков рассказал, как его бывший спарринг-партнер, топовый тяжеловес UFC Сергей Павлович избавился от своего главного недостатка.

«Я достаточно хорошо знаю Серегу. Мы долгое время тренировались вместе. Он очень мощный и взрывной парень, с хорошей выносливостью и очень сильным ударом. Сейчас я наблюдаю, как он проводит свои поединки, замечаю, что за эти годы он убрал свою слабую сторону. Я не вижу прежней неуверенности в Сереге. Когда мы тренировались, ему не хватало уверенности в себе, потому что он был достаточно молод, но сейчас это полностью устранено. В Сереге проснулся голодный хищник, который созрел для больших результатов. Думаю, что из россиян у Павловича больше всех шансов стать чемпионом», — приводит слова Минакова MMA.Metaratings.ru.

22 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Сергей Павлович проведет поединок с американцем Кертисом Блейдсом, который может оказаться претендентским.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/minakov-pavlovich-izbavilsya-ot-svoego-glavnogo-nedostatka-neuverennosti-243368/
Виталий Минаков
Сергей Павлович
UFC
ММА
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