Мухаммад Наимов планирует подраться 21 октября в Абу-Даби

28-летний легковес UFC Мухаммад Наимов (9-2) рассказал, что его следующий поединок может состояться 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Я сказал Дане Уайту и Шону Шелби, что хочу провести бой в Абу-Даби. Они ответили, что согласны с этим и что-нибудь придумают. Я готов драться с любым», — сказал Наимов на пресс-конференции UFC.

Наимов нокаутировал Джейми Малларки (16-6) во втором раунде и получил денежный бонус за «Выступление вечера». Поединок состоялся 3 июня на UFC Vegas 74 в Лас-Вегасе, США.