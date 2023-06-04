В союзе ММА заявили о грубейшем нарушении правил на турнире, на котором погиб подросток

Первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев прокомментировал смерть 16-летнего бойца смешанных единоборств на турнире в Белогорске.

«От лица Союза ММА России искренне соболезнуем близким погибшего спортсмена, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Терентьева. — О происшествии мы узнали из СМИ и сразу же запросили информацию у Амурской Федерации ММА, главного судьи соревнований».

Вице-президент союза подчеркнул, что спортсмены возрастной категории 16-18 лет должны выходить на соревнования в шлеме.

«Отсутствие шлема — грубейшее нарушение правил. Представители Союза проводят проверку, также расследование ведут компетентные органы», — заявил Терентьев.

16-летний подросток, вышедший на бой без шлема, во время поединка пропустил сильный удар в голову. Он был госпитализирован и позже умер в реанимации.