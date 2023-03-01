Нганну раскритиковал Джонса: «Мы все знаем, что у него несколько личностей»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) считает, что он и экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) могли бы вместе добиться повышения зарплаты бойцов UFC.

«Мы все знаем, что у Джона Джонса несколько личностей. Иногда ему самому трудно понять, кто он на самом деле. Долгое время [казалось, что] Джонс отстаивает свои права... [но] потом он изменился.

Хотя мы всегда будем потенциальными соперниками, я думаю, что в этой борьбе [за зарплату бойцов] мы могли бы быть на одной стороне, а не сражаться друг против друга... А это именно то, чего хочет система", — сказал Нганну MMA Junkie.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.