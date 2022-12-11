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Единоборства / ММА
ММА

11 декабря, 17:53

Папин — о Емельяненко: «Александру надо лечиться, а не драться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Боксер Алексей Папин заявил, что известный боец ММА Александр Емельяненко вряд ли может считаться фаворитом в бою с блогером Святославом Коваленко.

«Александру надо лечиться, а не драться. Мы же видели его последние поединки, он вышел потолкаться на пресс-конференции с Дациком и опять в бою упал, опять в нокдауне. Это очень опасно для его здоровья, мы за него сильно переживаем. Он же легенда единоборств, а сейчас находится не в лучшей форме», — отметил Папин в интервью РЕН ТВ.

По мнению боксера, шансы у Емельяненко есть.

«Шансы есть у Саши, но все же я думаю, что здесь 50 на 50. У Емельяненко в любом случае опыт грандиозный. Но посмотрим», — подчеркнул Папин.

Четыре боя по правилам ММА зрители смогут увидеть вечером 16 декабря в прямом эфире телеканала РЕН ТВ. Этот турнир подведет черту под сезоном-2022 в проекте «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1055523-papin-ne-schel-emelianenko-favoritom-boia-s-kovalenko
Александр Емельяненко
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