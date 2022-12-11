Белая Акула — о бое Анкалаева: «Всем было ясно, все уже думали, что у него победа»

Боец смешанного стиля Андрей Белая Акула Семенов отреагировал на ничейный результат в титульном поединке между российским полутяжеловесом UFC Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Видно было по рисунку боя, что последние два раунда Анкалаев явно вел. Если первый был пристрелочный, второй — пристрелочный, но там Блахович нанес несколько ударов. Третий — небольшой перевес Анкалаева. Четвертый, пятый — все видно было. И когда этот бой закончился, Блахович даже рукой показал в сторону Анкалаева, что он победитель. Всем было ясно просто, все уже думали, что у Анкалаева победа. Но почему-то судейская коллегия решила вот так», — приводит слова Семенова РЕН ТВ.

Он не исключает, что судейская бригада приняла политическое решение, а не спортивное.

«На чем они основывались, и почему так сделали? Политическая какая-то ситуация против России, то что обострились все, может быть», — сказал боец.

Бой Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47). Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным. Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.