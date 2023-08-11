Хрюнов: «Дана Уайт хочет провести бой Емельяненко и Тайсона в Арабских Эмиратах»

Промоутер Владимир Хрюнов в комментарии «СЭ» рассказал, что UFC хочет организовать бой Федора Емельяненко против Майка Тайсона по правилам бокса.

«Ночью разговаривал с матчмейкером UFC, Дана Уайт хочет провести бой Илона Маска против Марка Цукерберга и бой Емельяненко — Тайсон в Арабских Эмиратах. Бокс? Отлично, это величество Емельяненко и вид спорта, понятный всем зрителям. Майк Тайсон точно не будет бороться, он — чистый боксер», — сказал Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Последний бой 46-летний Емельяненко провел в ночь на 5 февраля этого года, проиграв Райану Бейдеру нокаутом на турнире Bellator 290. После этого 46-летний россиянин завершил кареьру.