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Сегодня, 14:43

Романов считает, что Россия не потеряет лидерские позиции на чемпионате мира по борьбе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Один из лучших борцов в тяжелом дивизионе UFC, молдавский боец ММА Александр Романов оценил перспективы российских борцов на чемпионате мира в Белграде.

«Я бы не сказал, что россияне находились в изоляции. Я видел, что ребята выступали на турнирах в Узбекистане, Казахстане, Монголии. Их спортивная жизнь не остановилась и не замерла. Недавно прошедший в Каспийске чемпионат России по вольной борьбе получился очень зрелищным событием. Для меня всегда приятно наблюдать за работой таких мастеров. Думаю, что они своих лидерских позиций не утратили», — приводит слова Романова MMA.Metaratings.ru.

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/romanov-rossiya-ne-poteryaet-liderskie-pozicii-na-chempionate-mira-po-borbe-262561/
Александр Романов
ММА
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