Боец UFC Романов: «Павлович снесет голову Блейдсу»

Боец UFC Александр Романов оценил шансы россиянина Сергея Павловича в поединке против американца Кертиса Блейдса.

«Этот бой будет в одну калитку, Сергей снесет голову с плеч Кертису. Борьба Блейдса? Сергей хорош и в борьбе. Думаю, у Кертиса почти нет шансов в этом бою. Единственное, на что он может надеяться, лакипанч», — приводит «РБ Спорт» слова Романова.

Бой между Павловичем и Блейдсом пройдет на турнире UFC Vegas 71 в ночь с 22 на 23 апреля. На счету россиянина 17 побед и одно поражение. В активе американца 17 побед и три поражения.