Рой Джонс предложил Федору Емельяненко провести бой по правилам бокса

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс предложил российскому бойцу ММА Федору Емельяненко провести поединок по правилам бокса. По словам 54-летнего боксера, такой бой станет невероятно большим событием.
«Федору не нужно боксировать против Майка Тайсона, — приводит ТАСС слова Джонса. — Нужно наконец-то провести поединок со мной. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно».
Ранее 36-летний Емельяненко (40-7-1) в интервью порталу The MMA Hour заявил, что хотел бы провести боксерский поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона.