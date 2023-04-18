Серроне: «Сен-Пьер научил меня тому, что в день нужно работать только над одной боевой дисциплиной»

Легенда UFC Дональд Серроне поделился воспоминаниями от работы с Джорджем Сен-Пьером в начале своей карьеры.

«Я научился у него крутым штукам, когда он взял меня под свое крыло, — сказал Серроне на канале «Monster Energy». — Я ведь ездил в Монреаль, работал с ним. Он всегда делал только одну дисциплину в день. Я этого никогда не понимал: «Зачем? Почему мы не можем сделать тренировку на физику, потом раунды по ММА, потом лапы?».

И он говорит: «Дружище, я просто люблю работать над чем-то одним. Если сегодня борьба, то даже все три круговых в силовой и функциональной работе будут построены под борьбу, под борцовскую группу мышц». И он весь день именно делал отработки на борьбу. Было интересно этому поучиться, и я потом применил это в своих тренировках, каждый день мы работали только над одной дисциплиной».

Серроне завершил карьеру в июле прошлого года, проиграв сабмишеном Джиму Миллеру на UFC 276.