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Сегодня, 10:49

Шлеменко — о совершившем каминг-аут бойце: «Руку нельзя подать такому человеку»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему не согласился бы провести поединок против бойца нетрадиционной ориентации.

— Недавно боец UFC Джефф Молина сделал каминг-аут. Вы бы вышли с таким бойцом в клетку?

— Я бы — нет, — сказал Шлеменко «СЭ». — У меня другие понятия, я по-другому воспитан. Я по-простому скажу: руку подать нельзя такому человеку. Вот и все. Рукопожатие твое может быть последним для тебя на улице. Поэтому это не ко мне.

Следующий бой Александра Шлеменко по правилам ММА состоится на турнире SFC 8 в июле против Алекса Оливейры. По кикбоксингу Александр подерется с Ясубеем Эномото 21 апреля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Шлеменко
UFC
1
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