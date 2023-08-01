Шон О'Мэлли: «Забит Магомедшарипов был звездой UFC»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) высоко оценил навыки экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова (18-1).

«UFC предложили Забиту сразу же титульный бой, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — В смысле, он был вне игры несколько лет. Он был на пути, чтобы стать крупной суперзвездой. Он был звездой UFC, очень, очень умелым и интересным. Очень зрелищный, но очень техничный и умелый. Даже его бой против Яира Родригеса был бы офигительно интересным».

Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.